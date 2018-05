Atv’de Ramazan coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu , ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayımlanacak olan "Nihat Hatipoğlu ile İftar Özel " ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel " programları yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, özel ilahiler ve kasideler izleyiciyle buluşturulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir ramazan programı olacak. "Nihat Hatipoğlu ile İftar Özel" her gün 19.45'te, "Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel" her gece 01.00'de ekrana gelecek.İslam'ın doğuşu ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) çocukluğu ile ilk gençliğini şimdiye dek görülmemiş bir bakış açısıyla ele alan ve "Çağrı" filminden sonra İslamiyet'e dair imza atılmış en önemli film olan "Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi" ramazan ayına özel, yeniden atv ekranlarına gelecek. Film, 6. yy'da Mekke'de, Hz. Muhammed'in doğumu ile başlayan ve Efendimiz'in 13 yaşına kadar devam eden süreci, Hz. Muhammed'in çocukluğuna naif bir bakış açısıyla yaklaşarak anlatıyor. Parçalar halinde yayımlanacak olan filmin ilk bölümü, 19 Mayıs Cumartesi günü, saat 00.15'te atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. MAGAZİN SERVİSİ