Eşini sokak ortasında vahşice katleden kocadan skandal savunma!

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VAHŞİCE KATLEDEN KOCADAN SKANDAL SAVUNMA!

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık Ali Karal getirildi. Duruşmaya Leyla Karal'ın annesi Mevlide Demir, babası Mustafa Demir ve kardeşi Ersin Demir de şikayetçi olarak katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Ali Karal, Leyla Karal ile 24 yıl evli kaldığını belirterek "Olaydan 15 gün önce babası bizdeydi. Daha sonra eşim, teyzesinin misafir geleceğini söyledi. Çalıştığım için gece saat 01.00'de eve gelip, saat 17.00'da işe gidiyordum. Gündüzleri evde oluyordum, bu nedenle teyzesinin gelmesini istemedim. Hatta teyzesi kaldığı sürece kendisinin de izin almasını söyledim. Ancak kabul etmedi. Tartışmalarımız devam etti, tartışmalarımız büyüyünce beni evden attı. Beni eve almadığı halde dışarıda buluşup geziyordu. Bana 'eve gelme' dedi. Boşanmayı teklif etti. Ben de 'isteğin neyse olsun' dedim. Sonra avukata gidip protokol yaptık. Ama hala işyerime gelip bana hakaretler ediyordu. Şişli'de bir evimiz vardı. O evi kendisine vermem için baskı yapıyordu" dedi.