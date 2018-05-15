Hırsızdan korkup bankaya yatırdıkları parayı dolandırıcıya kaptırdı

HIRSIZDAN KORKUP BANKAYA YATIRDIKLARI PARAYI DOLANDIRICIYA KAPTIRDI

Kent merkezinde bir eczanede asgari ücretle çalışan 35 yaşındaki Erdeniz Dağlı, 2008 yılında eşi Ediz Dağlı (32) ile dünyaevine girdi. Çiftin evliliklerinden 3 ve 6 yaşlarında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Dağlı çifti, yastık altında sakladıkları düğündeki takıları ve birikimlerini 'Eve hırsız girer' düşüncesiyle bankaya yatırmaya karar verdi. Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bankaya yatırdıkları 23 bin liranın dolandırıcılar tarafından çalındığını öğrenen çiftin dünyası karardı.