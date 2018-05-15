Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hırsızdan korkup bankaya yatırdıkları parayı dolandırıcıya kaptırdı

Hırsızdan korkup bankaya yatırdıkları parayı dolandırıcıya kaptırdı

Zonguldak’ta 2 çocuk sahibi çift, yastık altındaki birikimlerini ‘Eve hırsız girer’ düşüncesiyle bankaya koydu. Ancak dolandırıcılar ailenin hesabına girip bankadaki 23 bin lirasını çaldı, üstüne bir de çaldıkları parayla yemek yedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 09:29
Hırsızdan korkup bankaya yatırdıkları parayı dolandırıcıya kaptırdı

HIRSIZDAN KORKUP BANKAYA YATIRDIKLARI PARAYI DOLANDIRICIYA KAPTIRDI

Kent merkezinde bir eczanede asgari ücretle çalışan 35 yaşındaki Erdeniz Dağlı, 2008 yılında eşi Ediz Dağlı (32) ile dünyaevine girdi. Çiftin evliliklerinden 3 ve 6 yaşlarında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Dağlı çifti, yastık altında sakladıkları düğündeki takıları ve birikimlerini 'Eve hırsız girer' düşüncesiyle bankaya yatırmaya karar verdi. Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bankaya yatırdıkları 23 bin liranın dolandırıcılar tarafından çalındığını öğrenen çiftin dünyası karardı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızdan korkup bankaya yatırdıkları parayı dolandırıcıya kaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN