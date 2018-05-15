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ler böyle kurtarıldı

Van Polisi, 12'si çocuk 408 i operasyonla sağlıksız koşullardan kurtardı. 8 kişilik çete çökertildi. 'da da ""nda 32 kaçak bulundu.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 18:46
Kaçak göçmenler böyle kurtarıldı

Van İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılığı operasyonu ile insan tacirlerini suçüstü yakaladı. Ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 12'si çocuk 408 , çete tarafından yerleştirildikleri bazıları metruk bina olan adreslerden operasyonla kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları saptanan 8 kişilik çete de çökertildi. Van İpekyolu'da yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyon düzenlenen ve sağlıksız koşullar altındaki bazı adreslerde camların örtüldüğü ve kapatıldığı tespit edildi. Bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından Van Merkez Hacıbekir Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaattaki 11 adreste kaçak göçmenler bulundu. , Bangladeş ve uyruklu kaçak göçmenler işlemleri için Van 'ne teslim edildi.

"İŞÇİ PAZARI"NDA BULUNDULAR"
Polisi de kaçak göçmenlere ve insan taciri çete üyelerine yönelik geçtiğimiz hafta sonu operasyon düzenledi. Beykoz'da bulunan ve "" olarak adlandırılan bir noktaya baskın düzenleyen , yasa dışı olarak ülkemizde oldukları saptanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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Kaçak göçmenler böyle kurtarıldı
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