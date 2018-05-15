Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması

Hava sıcaklığının, ülke genelinde 2 ila 5 derece artması tahmin edilirken, rüzgarın ise iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelere ve bazı illere göre hava sıcaklığı şu şekilde:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu
K.MARAŞ °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ŞIRNAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KİLİS °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) akşam saatlerinden sonra batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 (40 km/sa), Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yağış anında 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
(FOTOĞRAFLI)