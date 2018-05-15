Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ölüm patroniçesi tutuklandı

Ölüm patroniçesi tutuklandı

'da bonzainin imalat merkezi olarak bilinen Çayırbaşı'na yönelik operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan zehir tüccarı Saide D., 14 adamıyla birlikte yakalandı. Saide D. tutuklanırken, mahalle halkı rahat bir nefes aldı. Bir çete üyesinin, zehirden gelen parayla dans ettiği video da büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 18:57 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 19:05
Ölüm patroniçesi tutuklandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmış, ' çetesi lideri' Saide D., evinde ye rastlanmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. SABAH'ın gündeme taşıdığı bu serbest bırakılma kararının ardından kapsamlı yeni bir soruşturma açıldı. Saide D.'nin, Gaziosmanpaşa dışında Çayırbaşı'daki bir evi daha uyuşturucu ticareti için kullandığı tespit edildi.



Zehir satışı yapılan noktaları tek tek tespit eden Sarıyer Polisi, operasyonun düğmesine bastı. 14 kişi gözaltına alındı. Saide D.'nin yakalandığı evin çocuk odasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrca çok sayıda uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu yakalandı.

'nde uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan ve gizli zulaları olan kaçak 8 bina İBB kararıyla yıkıldı. Çete lideri Saide D. ve 6 adamı tutuklandı. Haberi alınca büyük sevinç yaşayan bölge halkı, "Artık buralarda inşallah bir daha uyuşturucu kullanımından ölen olmayacak" diye dua etti. Saide D.'nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan, diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirtildi.

Uyuşturucu patronu Saide D.


UYUŞTURUCU PARASIYLA DANS
Polis, çetenin torbacılarından Tolga G.'nin uyuşturucu paralarıyla dans ettiği anları gösteren bir videoya ulaştı.

Tutuklanan Tolga G., videoda paraları göbeğine koyarak eğlenmekten kaçınmıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölüm patroniçesi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN