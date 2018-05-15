Kayseri'de testereli vahşette iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KAYSERİ'DE TESTERELİ VAHŞETTE FLAŞ GELİŞME!

Develi ilçesinde 26 Mayıs 2017'de meydana gelen olayda, 5 gündür B.Ö.'den haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. 21 Mayıs'ta babası A.Ö. tarafından kayıp müracaatında bulunan B.Ö. ile ilgili Develi ilçesi Emniyeti'nce çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde sorgulanan Gonca B. isimli kadın, B.Ö.'nün uyuşturucu kullandığını, kendisine şantaj, tehdit ve istismarda bulunduğu sebebiyle 2015 yılından beri korkarak birlikte yaşadığını iddia etti. Kendisini de bu tarz suçlara sürüklemeye de çalıştığını söyleyen Gonca B., daha sonraları Yusuf K. ile iş gereği tanıştığını ve B.Ö.'nün kendisine yaptıklarını zaman zaman bu şahsa anlattığını belirtti.