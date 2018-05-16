İmsakiye 2018 İftar ezanı saatleri bugün saat kaçta? - İstanbul Ankara iftar vakitleri ve il il iftar vakti burada!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye 2018 ile iftar saatleri bu sabah saatlerinden itibaren çok sık araştırılmaya başladı. 16 Mayıs Çarşamba günü oruç tutan milyonlarca kişi iftar saati için geri sayıma başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Edirne, Gaziantep ve diğer illerde yaşayan milyonlarca vatandaş 'iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı' gibi soruların yanıtını araştırıyor. İftar vakitleri sayfamız üzerinden bulunduğunuz ili seçerek iftar vakti, iftar saatleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte Ramazan İmsakiye 2018!

İSTANBUL ANKARA VE İL İL İFTAR SAATLERİ

İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok ilde iftar saati için geri sayıma geçildi. Ramazan ayının ilk gününde milyonlarca kişi oruç tutarak farz ibadetini yerine getirdi. Dua ve ibadetler ile geçirilecek bu mübarek ay boyunca iftar saatleri sayfamız ile en hızlı ve doğru bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN İMSAKİYE 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 30 günlük Ramazan İmsakiye sayfamız üzerinden bulunduğunuz ilin iftar saatleri ni bulabilirsiniz.