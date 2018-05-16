Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İmsakiye 2018 İftar ezanı saatleri bugün saat kaçta? - İstanbul Ankara iftar vakitleri ve il il iftar vakti burada!

İmsakiye 2018 ezanı saatleri bugün saat kaçta? - ve il il iftar vakti burada!

İslam âleminin büyük merakla beklediği on bir ayın sultanına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün gece Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiye 2018 en çok araştırılan konuların başında yer alarak trend listesinde ilk sırada yerini aldı. Sabah saatlerinden itibaren ise saatleri merak konusu oldu. , , , , Edirne, , ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar beklemeye başladı. 16 Mayıs Çarşamba sayfamız üzerinden tüm ayrıntılı bilgilere ulaşma imkânına sahipsiniz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere iftar saatleri an be an bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte il il iftar ezanı vakti ve İmsakiye 2018…

Giriş Tarihi: 16.5.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 10:43
İmsakiye 2018 İftar ezanı saatleri bugün saat kaçta? - İstanbul Ankara iftar vakitleri ve il il iftar vakti burada!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye 2018 ile saatleri bu sabah saatlerinden itibaren çok sık araştırılmaya başladı. 16 Mayıs Çarşamba günü oruç tutan milyonlarca kişi iftar saati için geri sayıma başladı. , , , , , Edirne, ve diğer illerde yaşayan milyonlarca vatandaş 'iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı' gibi soruların yanıtını araştırıyor. sayfamız üzerinden bulunduğunuz ili seçerek iftar vakti, ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte Ramazan İmsakiye 2018!

İSTANBUL ANKARA VE İL İL İFTAR SAATLERİ

İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok ilde iftar saati için geri sayıma geçildi. Ramazan ayının ilk gününde milyonlarca kişi oruç tutarak farz ibadetini yerine getirdi. Dua ve ibadetler ile geçirilecek bu mübarek ay boyunca iftar saatleri sayfamız ile en hızlı ve doğru bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN İMSAKİYE 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 30 günlük Ramazan İmsakiye sayfamız üzerinden bulunduğunuz ilin iftar saatleri ni bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İmsakiye 2018 İftar ezanı saatleri bugün saat kaçta? - İstanbul Ankara iftar vakitleri ve il il iftar vakti burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN