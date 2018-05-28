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Kaporta ustasının tutkusu: 74 model aracı ilk günkü haline dönüştürdü

Bursa'da hurda araçları, bakım ve onarımını yaparak yenileyen kaporta ustası Ali Ersöz, bu kez Volkswagen marka 1974 model otomobili, 1 yıllık çalışma sonucu ilk günkü görünümüne kavuşturdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 15:37
Kaporta ustasının Vosvos tutkusu: 74 model aracı ilk günkü haline dönüştürdü

Kaporta ustası Ali Ersöz, atölyesine getirilen hurda araçları tamir edip, yenilenmiş haliyle sahiplerine teslim ediyor. Ersöz son olarak da Volkswagen marka, 1974 model otomobili yeniledi. Otomobilin 1 yıl önce emekli avukat tarafından atölyeye getirildiğini belirten kaporta ustası Ali Ersöz, "Bir döneme damgasını vuran bir model bu araç. Kaplumbağa ya da diye çok bilinen bir araçtır. 87 yaşında emekli bir avukat aracı atölyeye bırakıp yenilememizi istedi. Araç tamamen çürümüş haldeydi. 20 kişilik ekibimizle 1 yıl çalıştık. Motor indirildi, elektrik tesisatı, döşemeler, kaporta, boya, nesi varsa hepsi yenilendi ve ilk günkü gibi oldu. Bu çalışmalar için 25 bin lira masraf yapıldı" dedi.

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Kaporta ustasının Vosvos tutkusu: 74 model aracı ilk günkü haline dönüştürdü
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