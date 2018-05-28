Asılsız habere 100 bin lira tazminat istedi

Şarkıcı Hadise
Açıkgöz, bir televizyon programında aleyhinde yapılan gerçek dışı haber ve yorumlar nedeniyle program sunucuları Seren Serengil
ile Cengiz Semercioğlu
'na İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Televizyon kanalı ile programın sunucuları hakkında aleyhinde konuşmamaları için tedbir isteyen Hadise'nin avukatı "Programda 'Hadise'ye haciz şoku', 'Hadise 2 yıl işletmeciliğini yaptığı plajın mülk sahibine 1 milyon 900 bin lira borcu ödemedi' gibi farklı başlıklarla gerçek dışı haber ve yorumlar yapılmıştır" dedi. Bu haberlerin ve yorumların Hadise'yi telafisi mümkün olmayacak şekilde zedelediğini belirtti.