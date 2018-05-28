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o geceyi unutmayacak

destanını unutturmamak ve demokrasi şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için ’da kurulacak “15 Temmuz Şehitleri ve ”nin yapımına başlandı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018
İstanbul o geceyi unutmayacak
destanını unutturmamak ve demokrasi şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için 'a "15 Temmuz Şehitleri ve " kuruluyor. 'ndaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanına kurulacak olan müzenin yapımına başlandı. 'ın talimatıyla 15 Temmuz darbe girişiminin unutturulmaması amacıyla 'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına 15 Temmuz Müzesi yapılması kararı alınmıştı. Şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İstanbul'da da "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" yapılıyor. Müze ile 15 Temmuz'da şehit olanların anıları ve demokrasi destanı müzede yaşatılacak. 15 Temmuz'un yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı kurulmuştu. Anıtın hemen yanında İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ait bina bulunuyordu. O bina 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi yapılmak için yıkıldı. Müze inşaatına da hızla başlandı. Müzenin 15 Temmuz'da açılması hedefleniyor. Yıkılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün binası için de müzenin hemen önüne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişine çelik yapıdan bina inşa ediliyor.

DARBE İZLERİNİ TAŞIYAN HER ŞEY
Müzede şehitlerin aileleri ve gazilerle yapılan röportajlar, tankları durdurmak isterken ezilen araçların yanı sıra demokrasi nöbetlerine ait görseller, ziyaretçilere tarihinde daha önce gerçekleşen darbelerden görseller ve objeler, halkın tepkisi, siyasilerin konuşması, işgal edilen yerler ve kamera görüntüleri olacak.
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