Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayı boyunca Müslümanlar ibadetlerini yerine getirerek oruçlarını tuttu. Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran Ramazan ayının sonuna yaklaştıkça bayrama varmanın sevinci hissedilirken bu mübarek ayın sona ermesine de içten içe üzülmekteyiz. Ramazan Bayramında yaşlılara ziyaret oldukça önemlidir; empati duygusu bırakılmamalı ve yaşlılar ziyaret edilmelidir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramında Kurban Bayramında yaşanan tatil senaryosu bu kez gerçekleşmeyecek. Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran Cuma gününe denk geliyor. 14 Haziran Perşembe günü arefe günü olacak. 16 Haziran Cumartesi bayramın ikinci günü; 17 Haziran Pazar ise bayramın üçüncü günü olacak.

Bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı tatilinin 3.5 gün olacağını söyleyebiliriz. Resmi tatil olan Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri haricinde arefe günü olan Perşembe günü de yarım gün olacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde eda edilecek. Bu tarih de 10 Haziran Pazar gecesine denk geliyor.