Onurcan Özcan bulundu mu? Onurcan Özcan kimdir?

Onurcan Özcan dün yaşanan tekne kazasında hala bulunamadı... Gelen bilgilere göre Şile İmrenli Koyu'nda denize açılan 5 kişilik tekne kıyıdan 300 metre açıldıktan sonra alabora oldu. Teknede Onurcan Özcan'ın yanı sıra Hasan Ekşi, Recep Gülyıldırım, Levent Sarı ve Ulaş Sarı da vardı; bu isimler yüzerek kıyıya çıktı. 26 yaşındaki Recep Gülyıldırım tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti...

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı. Ferhat Göçer; Onurcan Özcan hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Son albümde "Yalnızlığın ezgisi "eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek #onurcanözcan Şile'de tene kazasında kayboldu haberi geldi.. çok üzgünüm umarım doğru değildir,kurtulması için dua ediyorum."

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi.

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Sosyal medyada hızla yayılan müzisyenler arasında yer alan Onurcan Özcan özellikle "Yalnızlığın Ezgisi" şarkısıyla geniş kitlelere erişti. Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.

Onurcan Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.