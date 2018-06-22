Haziran ayının en güzel Cuma mesajları bu sayfada! - 2018 Resimli Cuma mesajları ile bugünü unutma

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan bir Cuma gününü daha idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün yine camilerin dolup taşması bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinden itibaren Cuma mesajları en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Bugünün önemini Resimli Cuma mesajları ile anlatabilirsiniz. Haziran ayında sosyal medyada en çok paylaşılan Cuma mesajları bu başlık altında okuyucularımız için derledik.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2018

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

RESİMLİ CUMA MESAJI BURADA

Birbirinden anlamlı ve dua dolu Cuma mesajları ulaşmak için bir sonraki sayfaya ilerleyebilirsiniz. Bu ayın en çok paylaşım alan 20 Cuma mesajı burada.