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Savcı ‘tahrik var’ dedi müebbet istemedi

’da kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan madde bağımlısı eşini öldüren kadın, müebbetle değil, 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Savcı ‘tahrik var’ dedi müebbet istemedi
Pendik'te kendisini ölümle tehdit eden, kızına tasma takıp sokakta gezdiren uyuşturucu bağımlısı kocasını öldüren 5 çocuk annesi hakkında, 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 7 Nisan'da yaşanan olayda, Betül Filiz, kocası 'i pompalı tüfekle öldürdü. Nöbetçi mahkemede ifade veren 5 çocuk annesi kadın kendini özetle şu sözlerle savunmuştu: "Elinde silahla geldi. Beni, çocukları ve ailemi öldürmekle tehdit etti. 'Hepinizi geberteceğim' dedi. Uyuşturucu madde sarıp içmişti. Daha önce de bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunmuştu. Kafama bıçak saplamıştı. Dişimi kırdı, 14 yaşındaki kızıma tasma takıp sokakta gezdirdi. Uyanınca, bize zarar vermemesi için başucundaki silahı almak istedim, ateş aldı. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Sedat Filiz'in bir gün önce internetten silah aldığı, birçok suç kaydı olduğu, eşini ve ailesini ölümle tehdit ettiğine yer verildi. 'ın haksız tahrik altında cinayet işlenmesi nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi.
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Savcı ‘tahrik var’ dedi müebbet istemedi
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