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Kadıköy'de akılalmaz kaza! Pantolonun paçası araçta asılı kaldı...

Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişinin yırtılan pantolonun bacak bölümü araçta asılı kaldı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 13:11

D-100 Karayolu Ankara istikameti Bostancı yol ayrımındaki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Ali Özkan'a, Konuralp Hayat'ın kullandığı otomobil çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Özkan yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler hemen yaralının yardıma koştu. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı.

ARAÇTAKİ KADIN ŞOKA GİRDİ

Hastanekaldırılanlan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçtaki kadın uzun süre şok yaşadı.

SÜRÜCÜ PANTOLONUN PARÇASINI ÇIKARIP ATTI

Bu arada çarpmanın etkisiyle Özkan'ın pantolon bacağı aracın ön bölümünde asılı kaldı. Sürücü, kalan pantolonun parçasını çıkararak yere attı.

GÖRGÜ TANIĞI: YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI

Kazayı gördüğünü söyleyen bir kişi ,"Yaya geçidinden geçerken araç çarptı" diye konuştu. Sürücü, kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kadıköy'de akılalmaz kaza! Pantolonun paçası araçta asılı kaldı...
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