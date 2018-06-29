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Kayıp kız çocuğu Eylül Yağlıkara olayındaki şüpheli arama çalışmalarına katılmış

'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada olayla ilgili tutuklanan Uğur K.'nin, Eylül'ün kaybolduğu gün arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 15:10
Kayıp kız çocuğu Eylül Yağlıkara olayındaki şüpheli arama çalışmalarına katılmış

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlıilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

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Kayıp kız çocuğu Eylül Yağlıkara olayındaki şüpheli arama çalışmalarına katılmış
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