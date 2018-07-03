Boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, demir boruyu keserek yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kartal'da boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kartal sahilindeki iki kafenin arasında bulunan metal bina kaplamasının altındaki demir borudan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin yerini belirledikten sonra demir boruyu kesti.

İKİ GÜNDÜR ORADAYMIŞ!

Sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, veterinere teslim edilmek üzere Yakacık İtfaiye Grubu'na götürüldü. Kedinin iki gündür sıkıştığı yerde olduğu belirtildi.