Son dakika haberi: Leyla Aydemir’in katili kim? - Leyla'nın ölüm nedeni ile ilgili Ağrı Valisi'nden açıklama!

Leyla Aydemir'in ölüm nedeni günlerdir en çok merak edilen konular arasında geliyor. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen ve yasa boğan bu acı olay ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu acı olay ile ilgili yaptığı açıklamada 'defalarca aradığımız bir yerde bulundu' ifadesini kullanmıştı. Peki Leyla Aydemir'in katili kim? 'Leyla Aydemir neden öldü' sorusunun yanıtı yapılacak olan otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

LEYLA AYDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ile ilgili olarak Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından son dakika açıklaması geldi. Süleyman Elban ölüm nedeni ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

LEYLA AYDEMİR'İN KATİLİ KİM?

Ağrı Bezirhane köyünde kaybolan ve dün toprağa verilen minik Leyla'nın ardından sosyal medyada dolaşan 'Leyla'nın katili amcası Mehmet Aydemir'dir' paylaşımlarına amca Yusuf Aydemir'den sert tepki geldi. İşte tüm ayrıntılar...