Haberler Yaşam Haberleri Çapkınlığı hem işinden hem eşinden etti

Çapkınlığı hem işinden hem eşinden etti Çalıştığı şirket, Murat S.’ye çapkınlıkları nedeniyle işine son verildiğini belirten bir ihtarname gönderdi. Genç adamın eşi tarafından görülen ihtarname, boşanma davasında delil oldu