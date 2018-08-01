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Benim için gitti cenazesi geldi

’da polis şiddetine kurban giden ’ın (82) felçli eşi ’ın gözyaşları dinmiyor. Eşinin kendisi için eve doktor getirmeye uğraştığını söyleyen yaşlı kadın, “Benim için gitti cenazesi geldi” dedi

GÜL KİREKLO Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Benim için gitti cenazesi geldi
'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu yaşamını yitiren 'ın (82) ailesi olayın şokunu yaşıyor. Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi ise ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine nine, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi. Topal ailesinin aynı zamanda akrabası olan avukatları Hicran Akkaya Şenol özetle şunları söyledi:
Hipokrat yemini etmiş bir doktor, kendisinden sadece iki metre ötede fenalaşan vatandaşa, müdahale dahi etmiyor. İnsanlığa sığmaz. Yusuf dede, 4 çocuğundan birini geçen yıl kalp krizinden kaybetmişti, evlat acısıyla yanıyordu.
Emine nine eşinin cenazesine bile katılamadı. Ağır vicdani yük taşıyor. Yusuf dedenin askerdeyken gözlerinde görme kaybı oluyor. Karşısındakini flu (bulanık) görüyor. Bu ülke için gözlerini feda etmiş bir dedeye deva olunacağına reva olundu.
Yusuf dedenin elinde, 'daki doktorun cep numarası yazılı kâğıt varmış. O da hekim, bu da hekim...

O DOKTOR DA ŞİKÂYETÇİ OLDU
Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli kadın doktor Ö.Y., de görevini yapmasını engellediği, odasını işgal ettiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla ölen Topal'dan davacı oldu.
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