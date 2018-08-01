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Parktaki sapığa pusuyla suçüstü

’da park ve sitelerin bahçelerine girerek çocukları taciz eden sapık yakalandı. Sivil polislerin suçüstü enselediği sapık tutuklandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 09:29
Parktaki sapığa pusuyla suçüstü

'da çocuklara da bulunan bir sapık sitelerin kamera görüntülerine yakalandı. İddiaya göre, Güngören ve Merter'de bulunan parklarda ve sitelerin bahçelerinde dolaşan sapık, çocukları taciz etti. Konuşmaya çalıştığı çocukları apartman boşlukları ile parklarda kuytu köşelere doğru götürdüğü kamera görüntülerine yansıyan sapığın bu noktalarda çocukları taciz ettiği belirlendi. Olaylar üzerine park ve sitelerde nöbetlere başlayan vatandaşlar, kamera görüntülerine takılan sapığın görüntülerinden elde edilen fotoğrafları, "Görenler 155 Polis İmdat Hattı'na şikayetçi olsun" notuyla çevredeki duvarlara astı. Sapık son olarak Güngören'e bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde iki farklı sitede görüldü. Site sakinleri kamera görüntüleri ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.



SABIKALI ÇIKTI

Kimliği belirlenen şüpheli K.U., aynı bölgede yer alan bir parkta bekleyen sivil polislerin pususuyla suçüstü yakalandı. Sapığın son bir haftada 6 çocuğu taciz ederek cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli K.U. cezaevine konuldu. K.U.'nun aynı suçtan daha önce de tutuklandığı ortaya çıktı.

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Parktaki sapığa pusuyla suçüstü
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