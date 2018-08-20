Haberler Yaşam Haberleri Gerdeğe girmeden kaçan geline dava

Gerdeğe girmeden kaçan geline dava Oktay Elkıran’ın düğünün ardından gerdeğe girmeden kaçan eski eşi, sevgilisinden olan oğlu için açtığı babalık davasını kaybetti. Elkıran eski eşinden 10 bin lira tazminat kazandı