“Bir kez ‘Anne’ desin, yeter”

Umutcan Ö. şu an 15 yaşında... Doğduğu günden bugüne kadar sadece 3-5 kelime konuştu. Ağzından ne olduğu belirsiz kelimeler çıktığında daha 3 yaşındaydı. Bir daha hiçbir şey söylemedi. Doktorlar, çocuğa "Beyin felci" teşhisi koydu. Daha detaylı tanı ise nörolojik bir rahatsızlık olan Rettlike
sendromu oldu. Hollandalı bilim insanlarının desteğiyle anlaşılan hastalık, Türkiye'de şimdiye dek hiç görülmemişti. Sendroma yurtdışında ise daha çok kız çocuklarında rastlanıyordu. Belirtileri, genelde otizm ve down sendromuyla karıştırılıyordu. Rettlike sendromlu Umutcan, kayıtlara geçen ilk vaka oldu. Anne babası Badegül (45) - Güven Ö. (50) çifti, hastalıkla mücadele ediyor. Badegül Ö. "Rüyalarıma hep 12 yıl önceki üç beş kelime giriyor. Bana 'Anne' desin, başka bir şey istemiyorum" dedi. Baba Güven Ö. ise bu tip hastaların 40'lı yaşların sonlarına kadar yaşayabildiğini belirterek, Umutcan'ın ömrünü güzelleştirmek ve uzatabilmek için çabaladıklarını söyledi.