1 milyon dolarlık hisse cinayeti

Bakırköy'ün Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde önceki akşam 20.00 sıralarında yaşanan olayda, İşadamı Gözal Damirov
, yine işadamı olan Azeri vatandaşı Etimad İsmayılova
'yı Glock marka silahıyla vurup öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı Damirov, Etiler'de şoförü ve suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Polisin tespitine göre, Etimad İsmayılova ile Gözal Damirov arasında bir şirketin 1 milyon dolar değerindeki yüzde 2'lik hisse devri nedeniyle anlaşmazlık oldu, cinayet
de bu nedenden kaynaklı tartışmanın ardından yaşandı. İddiaya göre ikili olay günü öğle saatlerinde konuyu çözüme kavuşturmak için buluştu. Ancak devir işlemi bir türlü yapılamadı. Damirov bir süre sonra ayrıldı ve silahıyla birlikte tekrar döndü. Tartışma sonrası da cinayeti işledi.
Star Gazetesi Köşe Yazarı Sevil Nuriyeva'nın eşi olan Etimad İsmayılova'nın ölümü Azerbaycan
'da da büyük ses getirdi. Azeri medyasına göre, 5 yaşında bir çocuğu olan ve Azerbaycan Adalet Partisi uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan işadamı Etimad İsmayilov, Rusya'daki işleri nedeniyle Chelyabinsk'te 3 yıl hapis yattı. Bir süre ülkesinde yaşadıktan sonra İstanbul
'a taşındı ve iş hayatına burada devam etti. İsmayılova ile katil zanlısı Gözal Damirov, birlikte inşaat ve organizasyon işleri de yapıyordu. Türkiye'de yatırımları bulunan emekli albay Damirov'un, 90'lı yıllarda ülkesinde İçişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir emniyet görevlisi olduğu öğrenildi.
Eski Azerbaycan Adalet Bakanı İlyas İsmayılov'un oğlu olan Etimad İsmayılova'nın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Florya Camisi'ndeki ikindi namazının ardından ülkesine gönderildi.