Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 1 milyon dolarlık hisse cinayeti

1 milyon dolarlık hisse i

Bakırköy’de Azeri işadamı ’yı silahla öldüren işadamı , şoförüyle birlikte yakalandı. İki işadamının bir şirketteki 1 milyon dolar değerindeki hisse yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018
1 milyon dolarlık hisse cinayeti
Bakırköy'ün Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde önceki akşam 20.00 sıralarında yaşanan olayda, İşadamı , yine işadamı olan Azeri vatandaşı 'yı Glock marka silahıyla vurup öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı Damirov, Etiler'de şoförü ve suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Polisin tespitine göre, Etimad İsmayılova ile Gözal Damirov arasında bir şirketin 1 milyon dolar değerindeki yüzde 2'lik hisse devri nedeniyle anlaşmazlık oldu, de bu nedenden kaynaklı tartışmanın ardından yaşandı. İddiaya göre ikili olay günü öğle saatlerinde konuyu çözüme kavuşturmak için buluştu. Ancak devir işlemi bir türlü yapılamadı. Damirov bir süre sonra ayrıldı ve silahıyla birlikte tekrar döndü. Tartışma sonrası da cinayeti işledi.
Star Gazetesi Köşe Yazarı Sevil Nuriyeva'nın eşi olan Etimad İsmayılova'nın ölümü 'da da büyük ses getirdi. Azeri medyasına göre, 5 yaşında bir çocuğu olan ve Azerbaycan Adalet Partisi uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan işadamı Etimad İsmayilov, Rusya'daki işleri nedeniyle Chelyabinsk'te 3 yıl hapis yattı. Bir süre ülkesinde yaşadıktan sonra 'a taşındı ve iş hayatına burada devam etti. İsmayılova ile katil zanlısı Gözal Damirov, birlikte inşaat ve organizasyon işleri de yapıyordu. Türkiye'de yatırımları bulunan emekli albay Damirov'un, 90'lı yıllarda ülkesinde İçişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir emniyet görevlisi olduğu öğrenildi.

Eski Azerbaycan Adalet Bakanı İlyas İsmayılov'un oğlu olan Etimad İsmayılova'nın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Florya Camisi'ndeki ikindi namazının ardından ülkesine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
1 milyon dolarlık hisse cinayeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN