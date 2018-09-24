Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın intikam almak için kocasının yasak aşklarını kendisine anlatan çalışanıyla birlikte sır oldu

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 09:03
Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

'da gayrimenkul şirketi sahibi Üzeyir E.'nin eşi, kendisini aldatan eşinden intikam almak için, kocasının ilişkilerini kendisine anlatan çalışanı ile kaçtı. Güneşli'de yaşayan bir çocuk sahibi Sadık A. bir gayrimenkul şirketinde çalışıyordu. İddiaya göre işyeri sahibi Üzeyir E. bir ay önce Sadık A.'yı, yaşadığı evlilik dışı ilişkileri, karısına anlattığı gerekçesiyle işten kovdu. Ancak bu olaydan bir süre sonra Sadık A., patronunun eşiyle birlikte ortalıktan kayboldu.



ANNE BABASINI TEHDİT ETTİ

Üzeyir A., eski çalışanının ablası A.K.'ye, "Kardeşin nerede? Onu bul. Eşim de kayıp. Kardeşini ve yeğenini yaşatmam" diye tehditler savurdu. Sonuç alamayan öfkeli koca, 7 Eylül'de anne babasını yanına alıp Sadık A.'nın annebabasının evini bastı. Sadık A.'yı bulamayınca "Sadık'ı bana bulun. Bulmazsanız sizi burada çivilerim" diyerek onları da tehdit etti. Çift bunun üzerine ertesi gün savcılığa giderek şikâyette bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN