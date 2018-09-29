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Kendisini bu hale getiren eşinden şikâyetçi olmadı

NAZAN ERDEM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Kendisini bu hale getiren eşinden şikâyetçi olmadı
'da yaşayan 27 yaşındaki Murat Çiçin, geçen 12 Şubat'ta kendisiyle barışmak istemeyen 2 çocuğunun annesi eşi Gamze Çiçin'i (27), sokak ortasında boğazına bıçak dayayıp öldüresiye dövdü. Tutuklanan sanık, "Cep telefonuyla biriyle konuşuyordu. 'Kiminle konuşuyorsun?' diyerek elinden telefonu aldım. Tartışma sırasında birlikte yere düştük. Bıçağı kendimi yaralamak için çıkarmıştım" dedi. Gamze Çiçin de "Çocuklarımla mağduruz. Tahliyesini istiyorum" diyerek şikâyetçi olmadı. Mahkeme, suç vasfının değişmesi ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle Çiçin'i tahliye etti.
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Kendisini bu hale getiren eşinden şikâyetçi olmadı
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