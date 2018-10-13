O sapık yakalandı!

Şanlıurfa’da engelli bir kızı sokak ortasında taciz ettiği ileri sürülen 1 zanlı, polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı. Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokakta yürüyen engelli olduğu ileri sürülen bir kız, kimliği belirlenemeyen bir şahsın cinsel tacizine uğradı.
Giriş Tarihi: 13.10.2018 15:10Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 15:18
ELİNDEN KURTULMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ
Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şahsın duvar dibinde sıkıştırdığı engelli kızı dakikalarca taciz etmesi yer alırken, kızın ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.