O sapık yakalandı!

ELİNDEN KURTULMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şahsın duvar dibinde sıkıştırdığı engelli kızı dakikalarca taciz etmesi yer alırken, kızın ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.