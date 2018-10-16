Trafik cezaları artırılıyor

Trafik
cezalarını artıran düzenleme Meclis'te görüşülmeye başlandı. Düzenlemede dikkat çeken maddeler özetl
e şunlar: Drift yapanların ehliyeti ve aracına el konulacak, 5 bin 10 TL para cezası verilecek. 3 kez kırmızı ışık
ihlali yapanların ehliyetine 30 gün el konulacak. Araç kullanırken cep telefonu kullananlara, sol şeridi gereksiz yere işgal edenlere, kırmızı ışık ihlali yapanlara 235 TL idari para cezası verilecek. Abart egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek. Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50'den fazla aşmada ise bin 2 lira para cezası uygulanacak. İhlalin 1 yılda 5 kez tekerrür etmesi halinde, ehliyetleri 1 yıl geri alınacak, 5 yıl içinde ikinci kez geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek.