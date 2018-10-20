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İkinci iddiası

Bahçelievler’de ve silahlar ortaya çıkmasın diye silahla vurulup ölüme terk edilen 14 yaşındaki Fatma Ç.’nin tutuklanan ablası Büşra Ç.: O evde başka bir genci de öldürmüşler

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
İkinci cinayet iddiası
İstanbul Bahçelievler'de silahla vurulmasına rağmen evdeki ve silahları ortadan kaldırmak için ambulans çağrılmayınca 45 dakika boyunca can çekişerek ölen Fatma Ç. (14) i sırrını koruyor. Kız kardeşinin ölümüne göz yumduğu iddia edilen Büşra Ç. (17) ifadesinde, aynı evde daha önce de bir cinayet işlendiğini iddia etti. Büşra Ç. kardeşi ağır yaralıyken komşu eve taşınan silahlarla ilgili olarak "İki ay önce Harun ve Kahraman K. isimli kişiler bir genç kızı hamile bıraktığı iddiasıyla İlhan isimli birini evde bulunan pompalı tüfeklerle öldürmüşler" dedi. Arkadaşlarının "Kendi kendini vurması için kardeşini gaza getirdi" dediği Büşra Ç. ifadesinde iddiaları reddederek "Hepsi yalan. Benim kardeşimle aramda bir husumet yok. Onu öldürmem için veya gaza getirmem için de bir neden yok. Ben kimseye 'Kovanı saklayın, silahı temizleyin' tarzında cümle kurmadım. Tabanca bildiğim kadarıyla Burak A.'nın. Kardeşim kendini vurdu" diye konuştu. Akıl almaz ölümün ardından Fatma Ç.'nin sevgilisi Yunus A., kardeşi Burak A. (16), arkadaşları E.T. (15), A.A. (16), abla Büşra Ç. ve iki komşu tutuklanmıştı.
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İkinci cinayet iddiası
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