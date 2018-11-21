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Tuzla'da otomobilde işlenen kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Tuzla'da bir şahıs, otomobil içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 15:50
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Edinilen bilgilere göre, olay Tuzla Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde yaşandı. Hastane önüne gelen 34 DD 9865 plakalı otomobilin şoför koltuğunda oturan zanlı, yan koltukta oturan Levent Kırcıları'ı kasıklarından vurdu. Zanlı daha sonra araçtan inerek kaçarken Kırcılar, aracın içerisinde hayatını kaybetti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın yol kenarına park ettiği görülüyor. Bir süre sonra araçtan inen bir şahıs hızla uzaklaşıyor.
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Tuzla'da otomobilde işlenen kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
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