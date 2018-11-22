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'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Galatasaray-Atiker maçı nedeniyle yarın 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 22:54
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de yarın 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Atiker Konyaspor müsabakası nedeniyle 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar, şu şekilde:

"Güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM Kuzey yan yoldan Güney yan yola dönüş varyantı, araç trafiğine açık olacak. İSPARK otoparkı dolduktan sonra, dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri TEM Kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM Güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak. Maç başladığında, TEM Kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM Kuzey'e direkt ve TEM Kuzey'den Güney'e bağlayan varyanta akım verilecek. TEM Kuzey yan yol araç trafiğine kapandığı zaman, TEM Kuzey'den Güney'e bağlantı varyantı trafiğe açılacak."

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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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