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'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kendilerini "falcı, ve hoca" olarak tanıtan ve çeşitli vaatlerle maddi menfaat sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 17:17

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timleri, Dikkaldırım Mahallesi'nde kendilerini "falcı, medyum ve hoca" olarak tanıtan kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine, fiziki ve teknik takibe başladı.

Söz konusu kişilerin kaldığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, E.A. (25), A.K. (54), M.G. (64), Y.İ. (49) ve S.İ'yi (40) gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 29 SIM kart, 6 sahte nüfus cüzdanı, 2 sahte sürücü belgesi, laptop, banka kartları, ziynet eşyaları, ruhsatsız tabanca, 2 adet "F" serili 1 dolar ve şüphelilerin bu işten elde ettiği paralar ele geçirildi.

Şüphelilerden E.A, A.K. ve M.G ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Y.İ. ve S.İ. adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüpheli S.İ'nin kendisini "Kesira", "Feyzullah hoca" ve "Süleyman hoca" gibi isimlerle tanıttığı öğrenildi.

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Bursa'da "medyum" operasyonu
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