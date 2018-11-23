FETÖ'den tutuklanan TEM müdürü hakkında karar verildi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube müdürü Barış Pekince hakim karşısına çıktı. ETÖ soruşturması yürütürken FETÖ'den tutuklanan TEM müdürü olarak bilinen isme mahkeme tarafından 8 yıl hapis cezası verildi.
Bugünkü duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Pekince hakkında karar verildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Barış Pekince ile avukatı ve yakınları katıldı.
Hakim karşısına çıkan eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Barış Pekince, son savunmasında üzerine atılı suçları işlemediğini söyleyerek beraatını istedi.
Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Pekince'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.