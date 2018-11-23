Isparta'daki vahşette kan donduran detaylar!

Dün Isparta'da 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G. aralarında çıkan tartışma sonucu kıskançlık krizine girerek kendisi gibi Afgan uyruklu 28 yaşındaki eşi F.G.'yi yaşadığı evin yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Katil kocanın Türkiye'de kasaplık yaptığı öğrenildi.

Olayın ardından polis merkezine giden katil koca, suçunu itiraf ederek teslim oldu. Cinayetin işlendiği yere giderek incelemelerde bulunan polis güçleri, katil kocayı Emniyet'te gözaltına aldı.

SOSYAL HİZMETLERE TESLİM EDİLDİ

Öldürülen Afgan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırılırken aileden geriye kalan küçük yaştaki 2 çocuk ise polis tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.