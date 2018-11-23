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Kreşteki skandal olayda flaş gelişme: Öğretmen açığa alındı

’da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız öğretmen, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Öte yandan küçük çocuğa kötü muamelede bulunan o öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 11:13
Kreşteki skandal olayda flaş gelişme: Öğretmen açığa alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı. Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, "Sustun mu" diye bağıran bakıcı yer alıyor.

TEPKİ YAĞDI

Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki öğretmen vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.

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Kreşteki skandal olayda flaş gelişme: Öğretmen açığa alındı
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