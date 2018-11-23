Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Başta kimse anlam veremedi! Ultrasonda hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika: Başta kimse anlam veremedi! Ultrasonda hayatının şokunu yaşadı! Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı. Bir süre sonra doktora gidip ultrasona girince herkes hayatının şokunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 23.11.2018 11:21