Son dakika: Başta kimse anlam veremedi! Ultrasonda hayatının şokunu yaşadı!
Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı. Bir süre sonra doktora gidip ultrasona girince herkes hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 23.11.2018 11:21
Eşiyle beraber televizyon izlerken yapay dölleme tekniğinden haberdar oldular. Lauren işe yarayıp yaramayacağından emin değildi. Ancak yönteme başvurduktan sonra hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.