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'de bir ilk: 285 gram doğan Elçin bebek...

'ta 8 ay önce 285 gram olarak dünyaya geldikten sonra Batman'daki özel hastaneye getirilen Elçin İnal, burada uygulanan tedavi ile 4 kilo 160 grama ulaşarak ailesine teslim edildi. Elçin bebeğin, 'de bu ağırlıkta hayata tutunan ilk, dünyada ise 3-4 bebekten biri olduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 17:22
Türkiye'de bir ilk: 285 gram doğan Elçin bebek...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 ay önce Bişenk-Ebubekir İnal çiftinin 285 gram olarak doğan kız bebeği Elçin İnal, tedavi için getirildiği Batman'da hayata tutundu.

Elçin bebeğin sağlık durumu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. Haluk Aygüler, bebeğin hayata tutunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Böyle bir vakanın taburcu olması bize mutluluk verdi. Başta doktorumuz Yusuf Bey olmak üzere yenidoğan ünitesindeki tüm personele teşekkür ediyorum" diye konuştu.

8 AY SONRA 4 KİLO 160 GRAM OLDU

İnal bebeğin tedavi sürecini anlatan Yenidoğan Uzmanı Dr. Yusuf Kale de "İnal bebek bize geldiğinde ultrasonları ve kalp yapısı normaldi. Beyninde de herhangi bir kanama yoktu. Bu ağırlıktaki bebeklerin yaşamaları çok nadir görülen bir durum. Yeni doğan ünitemizde uyguladığımız tedaviler sonrası bebeğimiz iyi noktaya geldi. Yaptığımız kontrollerde sadece gözünde 'rop' denilen rahatsızlık belirlendi. Ancak enjeksiyonla müdahalede bulunduk. Yaklaşık 8 aylık tedavi sürecinin ardından bebeği 4 kilo 160 gram olarak ailesine teslim ettik. Tabii bu durum sadece benim değil, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tüm arkadaşlarımızın başarısıdır. Ülkemizde bu ağırlıkta yaşama tutunan ilk bebek Elçin İnal oldu. Dünya literatüründe yaptığım araştırmalarda da bu durumda sadece 3-4 bebeğin olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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Türkiye'de bir ilk: 285 gram doğan Elçin bebek...
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