Meteoroloji'den son dakika yeni hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Günlerdir yoğun şekilde yağan kar yağışları tüm yurtta etkili olmuş, yurdun büyük kesiminde okullar tatil edilmişti. İstanbul ve Ankara'da etkili olan kar yağışları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika yeni hava durumu uyarısı geldi. İki senenin ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı bir çok kişiyi sevindirdi. "İstanbul'a kar yağacak mı" sorusunu araştıran vatandaşlarımız için Meteoroloji'den gelen bilgiler ve değerlendirmelere göre hava durumuna ait tüm detaylar haberimizde.