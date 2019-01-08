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'den son dakika yeni uyarısı! 'a kar yağacak mı?

Kar yağışlarının tüm yurtta etkili olduğu bu günlerde Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumuna ilişkin yeni uyarılar ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir haftadır soğuk havaların hissedilir derecede düşmesinin ardından yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili olmuş vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. ve Ankara'da da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Dün İstanbul'da öğle saatlerinden sonra duran kar yağışının ardından Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Bu sabah saatlerinde İstanbul'da don olayına karşı uyaran meteoroloji ilerleyen saatlerde yağışların etkili olacağını ve olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Hakkari ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunan meteoroloji bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı. İşte tüm yurtta son dakika hava durumuna ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 07:31
Meteoroloji'den son dakika yeni hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Günlerdir yoğun şekilde yağan kar yağışları tüm yurtta etkili olmuş, yurdun büyük kesiminde okullar tatil edilmişti. ve Ankara'da etkili olan kar yağışları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetti. Genel Müdürlüğü'nden son dakika yeni uyarısı geldi. İki senenin ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı bir çok kişiyi sevindirdi. "" sorusunu araştıran vatandaşlarımız için Meteoroloji'den gelen bilgiler ve değerlendirmelere göre hava durumuna ait tüm detaylar haberimizde.

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Meteoroloji'den son dakika yeni hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?
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