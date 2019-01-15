Ünlü börekçinin ailesine yine dayak

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BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Sarıyer'de Hünkar Börekçisi'nin sahibi olan babası Seyfullah Marangoz'u kanserden kaybeden Gonca Marangoz (29) ile annesi Esri Marangoz (61) bir AVM'nin otoparkında güvenlik görevlisinin saldırısına uğradıklarını iddia etti. Anne ve kızı, bagaj nedeniyle tartıştıkları görevli Mehmet B.'nin elindeki karton kutuyla kendilerine saldırdıklarını öne sürdü. Aldıkları darbeler sonrası hastaneye başvuran ikiliye, basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek derecede, anne Esri Marangoz'un kesi yarası oluşacak tarzda yaralandıklarına dair adli tıp raporu verildi. Rapor sonrası savcılığa başvuran Gonca ve Esri Marangoz, güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu. Güvenlik görevlisi hakkında "Hakaret ve yaralama" suçlarından dava açıldı.Anne-kız geçtiğimiz aylarda alt kat komşularının saldırısına uğradıklarını ve bu nedenle öldürülme korkusu yaşadıklarını ileri sürerek mahkemeden korunma talebinde bulunmuş, Mahkeme, saldırıda kopan saçlarını savcılığa delil olarak sunan anne ile kızına 2 ay sureyle koruma kararı vermişti.