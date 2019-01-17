İtirafçı kedicikler

Çökertilen Adnan Oktar suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan 4 sanık daha itirafçı oldu. İtirafçılardan Beril Koncagül ve Çağla Teker itiraflarının ardından Bursa Cezaevi'nden tahliye edildi.

Adnan Oktar Örgütü'nde itiraflar sürüyor! En gözde isim itirafçı oldu

Sırada iki itirafçı daha var. İtirafçılar, tutuklu Oktar'ın ve örgütün bazı üst düzey isimlerinin itirafçı olmamaları için cezevindeki şüphelilere tehdit ve şantaj içerikli mektuplar gönderdiğini açıkladı.



Beril Koncagül



ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYÜ BİLMİYORDU

Örgüt içerisindeki 'Bacılar' grubunda yer alan Koncagül ve Teker, örgüt hakkında kara para aklama, çocuklara cinsel istismar, şiddet, tehdit ve şantaj konuları ile ilgili 10 yılda şahit olduklarını anlattı. Koncagül ve Teker'le birlikte dosyadaki itirafçı sayısı 32'ye yükseldi. Daha önce de Ayça Pars, Fatih Doğan, Ece Koç, Serdar Dayanık ve Murat Develioğlu itirafçı olmuş, örgütle ilgili bildiklerini anlattıktan sonra cezaevinden tahliye edilmişlerdi.





Çağla Teker



İddiaya göre; kara yoluyla Bursa'dan İstanbul'a getirilen Koncagül, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerken kendisine eşlik eden polise "Boğaz'a bir köprü daha yapılmış" dedi. Bu ifade, örgütte oldukları sürede hayatları ve özgürlükleri kısıtlanan, internet kullanmalarına izin verilmeyen ve kontrol altında tutulan örgüt üyelerinin yaşamdan nasıl soyutlandığını gösterdi. İlk operasyonda örgütün lideri Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli, 2. ve 3. dalga operasyonlarda ise 9 şüpheli tutuklanmıştı. Koncagül ve Teker etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdiği için tahliye edilmişti.