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Arkadaşlarıyla sohbet ederken pencereden atlayan hemşire öldü

'da hemşire İ. (32), sabaha karşı evinde arkadaşlarıyla sohbet ederken sigara içme bahanesiyle açtığı pencereden atladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Elvan İ., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 11:14
Arkadaşlarıyla sohbet ederken pencereden atlayan Elvan hemşire öldü

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi'nde meydana geldi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan İ., 5'inci kattaki evinde arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken, sigara içme bahanesiyle pencereyi açtı. Elvan İ., ardından pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Elvan İ., arkadaşlarının çağırdığı ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırdı. Ancak Elvan İ., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Arkadaşlarıyla sohbet ederken pencereden atlayan Elvan hemşire öldü
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