Eski eşe kızgın maşalı işkenceye mahkemeden emsal ceza

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesine göre, 3 çocuğu bulunan Gül K. ve İlhami K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2017 yılında boşadı. Ancak çift, çocukları için tekrar bir araya geldi. 2018 yılının Temmuz ayında ise İlhami K.'nin sosyal medya hesabına, tanımadığı bir kişiden, "Gül'ün boynunda et beni var biz onunla gezdik" şeklinde bir mesaj geldi. Bu mesajdan sonra İlhami K., Gül K.'ya mesajı gönderen kişinin kim olduğunu sordu. Tanımadığı yönünde cevap alınca da sosyal medya hesabından bu kişiyi görüntülü arayarak, Gül K. ile görüştürdü. Görüştükleri kişi de Gül K.'yi tanımadığını söyledi.



YATAĞA BAĞLAYIP KIZGIN MAŞAYLA BİR HAFTA İŞKENCE YAPTI



İlhami K., inanmadığını söyleyerek Gül K.'yi eline geçirdiği keser sapıyla dövdü. Gül K.'yi, "Kim olduğunu bana söyleyeceksin. Başka kişilerle yatıyorsun, seni öldüreceğim" diyerek dövmeye devam etti. Aynı gece Mamak'taki evlerinde eski eşini, el ve bacaklarından yatağa bağladı. Demir maşayı tüpte kızdıran İlhami K., "Yattığın kişileri söyleyeceksin" diyerek, maşayı kadının vücuduna değdirdi. "Kimseyle yatmadım" cevabını alınca da kızgın maşayı, kadının bacaklarına bastırdı. İşkence sırasında çığlık atan kadının sesinin duyulmaması için ağzına çorap sokup, hırka ile bağladı. İşkenceyi bir hafta boyunca birer gün arayla 3 gün aynı şekilde yapan İlhami K., 8, 11 ve 15 yaşındaki çocuklarının, cep telefonlarını 'kimseyi aramasınlar' diye aldı.



İşkence sırasında İlhami K., eski eşine, "Bunlar daha başlangıç, seni kızgın demirin üzerine oturtacağım, seni öldüreceğim. O yattığın erkeğin kim olduğunu bana söyleyeceksin" şeklinde bağırarak, maşayı defalarca farklı yerlerine bastırdı.



O HALDEYKEN TECAVÜZ ETTİ



Gül K.'nin dava dosyasında yer alan ifadesine göre de yanıklar yüzünden tedavi olması gerektiğini söyleyen kadının yaralarına İlhami K., eczaneden aldığı yanık kremini sürdü. Bununla da yetinmedi acı içinde kıvranan eski eşine tecavüz etti.



KİMSE YARDIM ETMEDİ



Dosyadaki ifadelerde, bu süre boyunca İlhami K.'nin çocuklarının dışarı çıkmasına izin vermediği, sadece 15 yaşındaki oğlunu, dakika tutarak, markete ekmek almaya gönderdiği de yer aldı. Annesinin oğluna birkaç kez 'Marketten babaanneni ara bize yardım etsin' dediği, çocuğun aramasına rağmen babaannenin yardım için bir girişimde bulunmadığı anlatıldı.



OĞLU KAÇMASINA YARDIM ETTİ



İşkencelere maruz kalan Gül K.'nin 15 yaşındaki oğlu ifadesine göre, olup bitenler nedeniyle çöp atma bahanesiyle evin kapısını açtı, babasının dalgınlığından faydalanarak annesinin evden kaçmasını sağladı. İddianamede bu nedenle çocuğun, babası tarafından darbedilip ölümle tehdit edildiği bildirildi.



MAHKEMEDE 'BEN YAPMADIM' DEDİ



Gül K.'nin kaçarak karakola sığınmasının ardından gözaltına alınan İlhami K. hakkında 'kasten yaralama', 'hürriyeti tehdit', 'eziyet etme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.



Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda da müştekinin 'basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek, şekilde yaralandığı' bildirildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda İlhami K., birlikte yaşadığı eski eşi Gül K.'nin kendisini aldattığını, bir gün eve geldiğinde vücudunda yara izleri ve yanıklar olduğunu fark ettiğini, kimin yaptığını sorduğunda, "Sonra anlatırım" yanıtını aldığını iddia etti. Ancak, çiftin 2 çocuğu da annelerinin anlattıklarını doğrulayan ifade verdi.

Mahkeme, geçen ay görülen karar duruşmasında tutuklu İlhami K.'yi istenilen cezalarda hiçbir indirim uygulamadan, üst sınırdan, 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ DAVANIN TAKİPÇİSİ OLDU



Şiddet mağduru kadınlara gönüllü olarak hukuki destek vermek için kurulan Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları da davayı başından sonuna takip etti. Karar duruşmasını, merkez adına 7 avukat takip ederken, Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan, kararla ilgili, "Bu ceza cinayet davalarında bile verilmiyor. Kadına karşı şiddete çok ağır cezalar veren hakimler var. Bu karar onlardan biri. Umarım diğer kadın mağdurların da susmamasını sağlar. Ankara Barosu Gelincik Merkezi olarak bu davayı takip ettik. Mağdurun yanında hukuken ve manen olmaya çalıştık. Süreç içinde Gül K.'nın ne kadar zor anlar yaşadığını gördük. Ama bu karar hem bizi hem onu mutlu etti. İlhami K.'nın yaptıkları yanına kar kalmadı. Mahkeme heyetine de bu tür olayları hoş görmediği için minnettarız. Diğer suçlular için de caydırıcı bir karar olmasını temenni ediyoruz. Mağdur kadınlar bize 444 43 06 numaralı telefondan 7-24 saat ulaşabilir. Biz her zaman, ücret talep etmeden mağdurların yanında oluyoruz" dedi.

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