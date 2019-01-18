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'nde işlenen cinayet davasında son dakika gelişmesi

İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı 'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 16:13
Şişli Belediyesi'nde işlenen cinayet davasında son dakika gelişmesi

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Cemil Candaş'ı "kasten öldürme" suçunda sanık Şenol Şahin'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da "öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; Hacı Avcı ve Engin Gölve ise "öldürmeye yardım" suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

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Şişli Belediyesi'nde işlenen cinayet davasında son dakika gelişmesi
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