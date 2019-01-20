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65 yaşındaki adam genelevde düşerek yaşamını yitirdi

'da bir genelevin bahçesinde yere düşüp, başını vuran 65 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.1.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 14:59
65 yaşındaki adam genelevde düşerek yaşamını yitirdi

İstanbul Karaköy'deki bir geneleve dün saat 14.00 sıralarında gelen E.Ö. (65) isimli bir kişi ana giriş kapısından birkaç metre ilerledikten sonra iddialara göre fenalaşıp yere düştü.

BAŞINI YERE ÇARPTI

Başını yere çarpan E.Ö için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri geneleve gelerek, çalışanların ifadelerine başvurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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65 yaşındaki adam genelevde düşerek yaşamını yitirdi
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