Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbullular dikkat...

Hafta sonu hava durumu konusunda detaylı bilgileri araştıran bireyler için en doğru bilgi ve değerlendirmeler burada. Cuma ve Cumartesi günü oldukça güneşli bir hava söz konusuyken bugün İstanbul'da yağmur yağışı hakim. Meteoroloji bu konuyla ilgili dikkat çekici bir uyarı yayınladı. 21 Ocak Pazartesi günü de yağmurun sürmesi beklenirken özellikle tatile çıkan öğrenciler İstanbul'da okullar ne zaman tatil olacak? sorusunun cevabını araştırıyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İÇİN SON DAKİKA KRİTİK UYARISI

Bu sabaha yağmurla uyanan İstanbullular planlarını gözden geçirmek durumunda kaldılar. Bugün en düşük hava sıcaklığı 7 derece iken en yüksek hava sıcaklığı ise 13 derece gözüküyor. %70 oranında bir yağış bekleniyor. Havanın seyri ise genel olarak çok bulutlu...