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'den uyarısı geldi! İstanbullular dikkat...

konusunda 'den açıklaması geldi! İstanbullular Pazar sabahına yağmurla uyandı. Haftanın yoğun stresini atmak için Pazar gününü bekleyen vatandaşlar yağmurla birlikte hayal kırıklığına uğradı. Aynı şekilde Cuma günü karnelerini alan öğrenciler ve velileri de tatil planlarına başladı. Peki ? 20 Ocak Pazar hava durumu hakkında son dakika detayları haberimizde.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 08:11
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbullular dikkat...

Hafta sonu konusunda detaylı bilgileri araştıran bireyler için en doğru bilgi ve değerlendirmeler burada. Cuma ve Cumartesi günü oldukça güneşli bir hava söz konusuyken bugün İstanbul'da yağmur yağışı hakim. bu konuyla ilgili dikkat çekici bir uyarı yayınladı. 21 Ocak Pazartesi günü de yağmurun sürmesi beklenirken özellikle tatile çıkan öğrenciler İstanbul'da okullar ne zaman tatil olacak? sorusunun cevabını araştırıyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İÇİN SON DAKİKA KRİTİK UYARISI

Bu sabaha yağmurla uyanan İstanbullular planlarını gözden geçirmek durumunda kaldılar. Bugün en düşük hava sıcaklığı 7 derece iken en yüksek hava sıcaklığı ise 13 derece gözüküyor. %70 oranında bir yağış bekleniyor. Havanın seyri ise genel olarak çok bulutlu...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbullular dikkat...
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