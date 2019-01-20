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Sokak ortasında fuhuş pazarlığı

'nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı caddede uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 10:03
Sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Beylikdüzü'nü mesken tutan hayat kadınları, yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapıyor. Bekledikleri yerde duran otomobillerin içindekilerle pazarlık yapan hayat kadınları, fiyatta anlaştıkları sürücülerin araçlarına binip gidiyor. Diğer kadınlar ise yoldan müşteri beklemeye devam ediyor.

FUHUŞ KUYRUĞUNA GİRİYORLAR

Fuhuş yapan kadınları görüp araçlarını yavaşlatıp veya duran sürücüler zaman zaman yolda uzun kuyruklar oluşturuyor.


Öte yandan uzun süredir bölgede fuhuş ticaretinin devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, emniyet yetkililerinden bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

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Sokak ortasında fuhuş pazarlığı
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