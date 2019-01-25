Başkentteki kuyumcu cinayeti

- Mamak ilçesinde 15 Ocak'ta soymaya çalıştığı kuyumcunun sahibini av tüfeğiyle öldüren şüphelinin suç ortağı da Hasankeyf'te sahte kimlikle yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde soymaya çalıştığı kuyumcunun sahibini av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlının suç ortağı Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alındı.

Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu soygunu girişiminde Nurettin Güzel'in öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kuyumcu ve çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki 391 güvenlik kamerasına ait 430 saat görüntü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından saniye saniye incelendi.

Şüphelilerin kaçış güzergahlarının tespitinde vatandaşların önemli katkı sağladığı belirtilirken, soruşturma kapsamında 600 kişiyle birebir görüşüldüğü, MOBESE kayıtlarına yansıyan 8 bin 372 aracın ise tek tek kontrol edildiği öğrenildi.

Kimlikleri tespit edilen S.B. ve C.E'nin olaydan bir gün önce kuyumcuda keşif yaptığı, olaydan 24 saat sonra ise buluşarak Ağrı'nın Patnos ilçesine kaçtıkları belirlendi.

Ankara'dan Patnos'a giden ekibin koordinesinde özel harekat polislerince önceki gün düzenlenen operasyonda S.B. yakalandı, daha önce Patnos'tan ayrıldığı belirlenen suç ortağı C.E. de sahte kimlikle kaçtığı Hasankeyf'te gözaltına alındı.

Öte yandan, olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğinin tehdit ve kasten yaralama gibi 14 suçtan kaydı yer alan S.B'ye ait olduğu, C.E'nin de kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

İnşaatlarda işçi olarak çalışan şüphelilerin, ilk ifadelerinde, suçlarını itiraf ederek, borçlarından dolayı bu işe giriştiklerini söyledikleri öğrenildi.

Mamak'taki bir kuyumcu dükkanına yönelik 15 Ocak'taki silahlı soygun girişimi sırasında iş yeri sahibi Nurettin Güzel av tüfeğiyle öldürülmüştü.