Tuzla’da akaryakıt tankerinde patlama: 2 ölü 11 yaralı

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Tuzla Tersanesi'nde bir akaryakıt gemisinde yakıt boşaltımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Feci olayda 2 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 işçi yaralandı. Olay dün saat 14.45'te Tuzla Gemi Endüstrisi A.Ş. isimli tersanede yaşandı. Hong Kong bandıralı 'KOSEIDON' adlı gemide yakıt boşaltımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patlamada işçilerden Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan işçilerden 10'u çevre hastanelere kaldırılırken ağır yaralanan bir işçi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili kolluk ekibine, olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, gerekli numunelerin alınıp incelenmesi, tersane ve gemi sorumlularının tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması yönünde talimat verilmiştir" denildi. Korkunç kazada hayatını kaybeden işçilerden Muhammed Ali Yılmaz'ın 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Bir yıllık işçi olduğu belirtilen Yılmaz'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Dilovası'nda toprağa verilecek.