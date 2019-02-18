Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' böceği tehlikesi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'Drakula' olarak adlandırılan 'turunçgil uzun antenli teke böceği'nin ardından 'kahverengi kokarca' tehlikesi ortaya çıktı. Günde 30 kilometre yol kateden, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlenen böceğe karşı yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile biyolojik mücadele yapılacak. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan 'kahverengi kokarca' için ihbar hattı da kuruldu.

Doğu Karadeniz'de, son yıllarda görülen farklı böcek türleri tarım ürünlerine zarar veriyor. Çay bitkisine zarar veren 'Ricania simulans' adlı, 'vampir' diye de bilinen kelebek türünün ardından fındık bahçelerinde görülen 'turunçgil uzun antenli teke böceği' ile mücadele yürütülüyor. Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'Drakula' olarak adlandırılan 'turunçgil uzun antenli teke böceği'nin ardından yeni bir tehlikeli tür daha ortaya çıktı. 'Kahverengi kokarca' adı verilen ve günde 30 kilometre yol kateden böceğin, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlendi. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirtilen böcek türü için harekete geçilirken, yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile de biyolojik mücadele yapılması kararlaştırıldı.

İHBAR HATTI OLUŞTURULDU

'Kahverengi kokarca' ile biyolojik mücadele için gerekli olan finansmanın sağlanması adına, sektördeki temsilcilerinin de katılımıyla toplantı düzenlendi. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan 'kahverengi kokarca' için ihbar hattı da kuruldu. Üreticilerin bahse konu böceğe rastlamaları halinde '444 0208' numaralı hatta ihbarda bulunması istendi.

'ÇOK ACİL ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, sadece fındığın değil bütün meyve ve sebzelerin 'kahverengi kokarca' tehdidi altında olduğuna dikkat çekti. Arslantürk, "Geçen mahsul yılında özellikle Artvin bölgesinde zarar vermeye başlamıştı. Şu an 'kahverengi kokarca' Giresun'a kadar ulaşmış durumda. Sadece fındığa değil öz suyu olan bütün meyve ve sebzelere zarar veren bir hayvan. Çok acil önlem alınması gerekiyor. Biz gerekli araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Bakanlıkla ile de görüşmelerimizi yaptık. Zararlı ile mücadele şeklinin kimyasallarla değil de biyolojik şekilde mücadele yapılmasına karar kılındı. 'Kahverengi kokarca'nın doğadaki düşmanı olan bir sinek çeşidini ithal edip Türkiye'de biyolojik mücadele başlatılacak. Böcek, nisan ayından itibaren kışlıklarından uyanıp zarar vermeye başlıyor. Biz böceğin ilk çıktığı zamandan çalışmalara başlayıp zararı minimuma düşürmeye gayret edeceğiz" dedi.



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